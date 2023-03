Sozialminister Kai Klose (Grüne) hat das neue hessische Integrations- und Teilhabegesetz als Schlüssel zur Integration und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bezeichnet. "Das ist ein wichtiger Schritt, dem weitere folgen müssen", erklärte Klose am Dienstag nach der Abstimmung im hessischen Landtag in Wiesbaden. "Dieses Gesetz richtet sich an alle hier lebenden Menschen, denn Integration betrifft uns alle - egal, wie lange wir schon hier leben."