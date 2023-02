Die massive Kritik der Landtagsopposition an den Plänen der hessischen Landesregierung zur Beamtenbesoldung reißt nicht ab. Der Gesetzentwurf sei unzureichend, sagte Heike Hofmann von der SPD-Fraktion am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. Sie forderte die Landesregierung auf, nachzubessern. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Jörg-Uwe Hahn, erklärte, der Gesetzentwurf sei ein Schlag ins Gesicht für die Landesbeamtinnen und Landesbeamten. "Wenn die Bezahlung nicht angemessen ist, kann der öffentliche Dienst nicht wettbewerbsfähig werden", mahnte Hahn. "Erst recht nicht, weil allenthalben Arbeitskräftemangel herrscht."