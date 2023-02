Das Land Hessen will seine finanzielle Unterstützung für Privatschulen erhöhen und besser an die tatsächlichen Schülerkosten anpassen. Kernstück einer geplanten Gesetzesnovelle seien neue Berechnungsgrundlagen, erläuterte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. Demnach würden die Zuschüsse des Landes von 380 Millionen Euro im laufenden Haushaltsjahr zunächst auf rund 440 Millionen Euro im Jahr 2024 und 470 Millionen Euro im Jahr 2025 steigen.

Privatschulen seien eine wichtige Ergänzung zu den öffentlichen Schulen, sagte Lorz. "In ihrem Spektrum finden sich pädagogisch-erzieherische Angebote ebenso wie Angebote mit konfessioneller Orientierung oder klassischer reformpädagogischer Ausrichtung." Ohne das Engagement der privaten Schulträger wäre ein so facettenreiches Schulsystem wie in Hessen nicht denkbar.

Privatschulen werden unterschieden in Ergänzungsschulen und Ersatzschulen. Letztgenannte haben dasselbe Bildungsangebot wie öffentliche Schulen, werden jedoch beispielsweise von einer Kirche getragen. Diese Schulen benötigen eine Genehmigung, bevor sie durch das Land finanziell gefördert werden und von der Lernmittelfreiheit profitieren. Rund 57 000 (rund 7 Prozent) aller hessischen Schülerinnen und Schüler besuchen eine der 204 Ersatzschulen in Hessen.

Ergänzungsschulen bieten Unterricht, den es im öffentlichen Schulwesen nicht gibt - etwa Ausbildungen im Bereich der Kosmetik oder Gesundheit, wie das Kultusministerium erläuterte. Ergänzungsschulen erhalten keine Zuschüsse vom Land.

