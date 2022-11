Mit einer Neuregelung des Versammlungsrechts soll in Hessen nach den Worten von Innenminister Peter Beuth (CDU) eine friedliche Demonstrationskultur gefördert werden. Mit dem Hessischen Versammlungsfreiheitsgesetz werde insbesondere die höchstrichterliche Rechtsprechung der zurückliegenden Jahrzehnte umgesetzt, erläuterte er am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. Die Versammlungsfreiheit sei für die demokratische Willensbildung unverzichtbar.