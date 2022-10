Die Landtagsopposition fordert eine bessere staatliche Finanzierung für die hessischen Krankenhäuser. Insolvenzen und Schließungen drohten oder seien für einzelne Stationen oder ganze Krankenhäuser schon auf den Weg gebracht, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Christiane Böhm, am Donnerstag in Wiesbaden und verwies auf Fälle in Fritzlar, Dillenburg und Melsungen. "Die Kostensteigerungen durch Inflation und Energiekrise hängen wie ein Damoklesschwert über vielen kleinen grundversorgenden Krankenhäusern, gerade im ländlichen Raum", sagte Böhm.