Mehrere Polizeibeamte der Station Hanau haben nach eigenen Worten am Abend des Anschlags im Februar 2020 nicht gewusst, dass unbeantwortete Notrufe nicht weitergeleitet werden. Der fehlende Überlauf sei ihnen nicht bekannt gewesen, erklärten sowohl eine 30 Jahre alte Polizeibeamtin als auch ein 41-jähriger Polizeibeamter am Montag im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den rassistisch motivierten Morden im Landtag in Wiesbaden.