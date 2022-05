Der scheidende hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich von der Grünen-Landtagsfraktion verabschiedet. Das sei ein berührender Moment, sagte er am Dienstag in Wiesbaden. Die Zeit der schwarz-grünen Koalition in Hessen seien «sehr gute Jahre gewesen». Dies sei eine stabile Basis für die Zukunft das Bündnisses. Er sei sich sehr sicher, dass die Wahl von Boris Rhein (CDU) zum neuen hessischen Ministerpräsidenten am kommenden Dienstag im Landtag klappen wird.