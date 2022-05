Wenn Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sein Landtagsmandat am Dienstag wie geplant zurückgibt, könnte Justizministerin Eva Kühne-Hörmann für ihn nachrücken. Sie wäre laut CDU-Landesliste an der Reihe, wie ein Sprecher der CDU-Fraktion am Freitag auf dpa-Anfrage sagte. Bouffier hatte sein Mandat als Direktkandidat seines Wahlkreises in Gießen errungen. Zunächst hätte der Wahlkreisersatzbewerber Sven Simon das Zugriffsrecht, sagte der Fraktionssprecher. Der CDU-Abgeordnete im Europäischen Parlament erklärte jedoch, nicht in den Landtag nach Wiesbaden wechseln zu wollen. Daher greife die Landesliste.