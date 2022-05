Die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Astrid Wallmann soll neue hessische Landtagspräsidentin werden. Diesen Personalvorschlag wollen die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen am Dienstag in Wiesbaden präsentieren, wie «hessenschau.de» am Montagabend berichtete. Ein Sprecher der CDU-Landtagsfraktion wollte die Personalie nicht kommentieren und verwies auf den Termin am Dienstag.

Die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Astrid Wallmann soll neue hessische Landtagspräsidentin werden. Diesen Personalvorschlag wollen die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen am Dienstag in Wiesbaden präsentieren, wie «hessenschau.de» am Montagabend berichtete. Ein Sprecher der CDU-Landtagsfraktion wollte die Personalie nicht kommentieren und verwies auf den Termin am Dienstag.

Wallmann wäre die erste Frau an der Spitze des Parlaments. Der Posten muss neu besetzt werden, weil der amtierende Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) am Dienstag nächster Woche im Parlament in Wiesbaden zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden soll. Bei erfolgreicher Wahl würde er vom Präsidentenamt zurücktreten.

Bei der Sitzung wird dann auch über seine Nachfolge abgestimmt. Der 50-jährige Rhein steht dem Landtag seit Anfang 2019 als Präsident vor.