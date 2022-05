Die Opposition im hessischen Landtag hat mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen in den Kitas im Land gefordert. In den Einrichtungen gebe es einen großen Fachkräftemangel, kritisierten Abgeordnete am Donnerstag in Wiesbaden. Die schwarz-grüne Landesregierung setze zu wenig Geld für eine bessere Ausstattung der Kitas ein.