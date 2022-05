Die oppositionelle SPD-Fraktion im hessischen Landtag ist mit ihrem Gesetzentwurf zum Schutz der Menschen vor den Folgen des Klimawandels gescheitert. Die Fraktionen von CDU, Grünen, FDP und AfD stimmten am Dienstag in Wiesbaden gegen den Vorschlag, die Linken enthielten sich. Die Sozialdemokraten wollten mit dem Gesetz regeln, wie Hessen seine Klimaschutzziele verschärft und an bundesweite Ziele anpasst.