Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zu den rassistisch motivierten Morden in Hanau hat vom Generalbundesanwalt eine große Menge von angefordertem Videomaterial bekommen. Dabei handele es sich um insgesamt zehn Terabyte Videodaten, sagte der Ausschussvorsitzende Marius Weiß (SPD) am Montag in Wiesbaden. Das Material sei von der Polizei als nicht verfahrensrelevant eingestuft worden und damit frei verfügbar.