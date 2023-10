Das Abtasten inhaltlicher Schnittmengen soll sich nach der Hessen-Wahl nicht lange hinziehen. Die triumphierende CDU denkt an baldige handfeste Verhandlungen. Wie und mit wem? Und wie geht es mit der SPD-Wahlverliererin Faeser weiter?

Der hessische CDU-Generalsekretär Manfred Pentz kann sich nach dem Wahlsieg der Christdemokraten und Sondierungen mit anderen Parteien schon bald Koalitionsgespräche vorstellen. Die CDU werde in den nächsten Tagen "mit den demokratischen Parteien" sprechen, sagte Pentz am Montag in Wiesbaden. "Und was dabei rauskommt, das wird man dann, ich denke, in der Woche zwei sehen. Dann wird es in Richtung Koalitionsverhandlungen gehen."

Ministerpräsident und Landtagswahlsieger Boris Rhein (CDU) betonte am Montag in Berlin, seine Partei habe einen klaren Regierungsauftrag. Er ergänzte, man werde in den nächsten Tagen oder möglicherweise schon nächsten Stunden in Sondierungsgespräche eintreten.

Rhein hob seinen moderaten Kurs im Wahlkampf als Erfolgsrezept hervor - also "zwar eine sehr klare konservative Sprache zu sprechen, aber eben keine falschen Signale zu senden". Auch Pentz sagte, die CDU habe sich "nicht auf schmutzige Debatten" eingelassen, sondern die Themen angesprochen, die bei den Menschen wichtig seien. Pentz fuhr fort: "Und so werden wir auch in die Sondierungsgespräche gehen."

Die grüne Landeschefin Sigrid Erfurth sagte zu künftigen Gesprächen mit der CDU, das bisherige Regierungsbündnis beider Parteien habe schon einige Krisen "gut gemeistert", dies liege "in der Waagschale". Die Grünen hatten am Sonntag Verluste erlitten - ihr Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir bleibt aber laut Erfurth "sehr anerkannt" und gehe auch in die Sondierungsgespräche. Die Grünen überlegten, über einen möglichen Koalitionsvertrag in einer Urwahl abzustimmen.

SPD-Generalsekretär Christoph Degen sagte zu Sondierungen mit der CDU, ein "möglichst breites Bündnis" wäre gut für Hessen. Die Wahlverliererin SPD stelle im Land etliche Oberbürgermeister und Landräte und damit "mehr auf die Waage" als nur ihr Ergebnis am Sonntag.

Degen sagte, er wünsche sich, dass die als SPD-Spitzenkandidatin gescheiterte Bundesinnenministern Nancy Faeser Parteichefin in Hessen bleibe. Indes stünden bei einem Landesparteitag Mitte Dezember ohnehin Neuwahlen im Vorstand an. Als Bundesministerin hält Kanzler Olaf Scholz (SPD) laut seinem Sprecher an Faeser fest.

Sie selbst sagte am Montag in Berlin, ihre Doppelrolle habe den Wahlkampf für sie erschwert: Ihr Amt als Bundesministerin habe "viel an Polarisierung und Gegenwind mit sich gebracht". Das habe es schwer gemacht, in die Offensive in Hessen zu kommen. "Ich habe in den letzten Monaten mehr als 200 Prozent gegeben", sagte Faeser. Sie hatte am Wahlabend offengelassen, ob sie Landeschefin bleibt.

Für die FDP, die sich denkbar knapp im Landtag hielt, sagte ihr Generalsekretär Moritz Promny, seine Partei nehme das Gesprächsangebot von CDU-Wahlsieger Rhein an. Es sei zu früh, über ein Dreierbündnis mit den Liberalen zu spekulieren, obwohl rechnerisch auch Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot alleine möglich seien. Dies sei aber eine "interessante Fragestellung".

Die CDU hatte bei der Landtagswahl am Sonntag laut dem vorläufigen Ergebnis 34,6 Prozent der Stimmen (+7,6 Punkte) geholt. Zweitstärkste Kraft wurde die AfD mit 18,4 Prozent (+5,3). Die SPD kam auf 15,1 Prozent (-4,7), die Grünen auf 14,8 Prozent (-5,0). Die FDP schaffte knapp den Einzug in den Landtag mit 5,0 Prozent (-2,5).

