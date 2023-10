Kurz vor der hessischen Landtagswahl am Sonntag liefern sich die Parteien einen letzten Endspurt im Wahlkampf. Der Wettstreit der Kandidaten um die Gunst der Wählerinnen und Wähler war bislang überwiegend fair und ohne persönliche Verletzungen. Allerdings wurde der Ton zwischen Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), seinem Vize und Herausforderer Tarek Al-Wazir (Grüne) und der SPD-Spitzenkandidatin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, bei den "Triell"-Diskussionsrunden zuletzt schärfer.

Für Irritationen sorgte vor wenigen Tagen ein SPD-Wahlkampf-Video, das eine Zusammenarbeit von CDU und AfD als möglich darstellte. Die Sozialdemokraten löschten den Clip und entschuldigten sich. Der Wahlkampf hatte erst nach dem Ende der Sommerferien Anfang September an Fahrt aufgenommen und war teils von bundespolitischen Themen dominiert, etwa der Migrationspolitik.

Rund 4,3 Millionen Wahlberechtigte können am 8. Oktober den 21. hessischen Landtag bestimmen. In den Umfragen liegt die CDU klar vorne. SPD, Grüne und AfD liefern sich demnach ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die folgenden Plätze, FDP und Linke müssen um ihren Wiedereinzug in den Landtag bangen. Dagegen könnte es den Freien Wählern womöglich erstmals gelingen, in das Landesparlament einzuziehen. Wahlumfragen spiegeln nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.

