Wenige Tage vor der Landtagswahl in Hessen liegt die CDU laut dem aktuellen ZDF-"Politbarometer" unverändert in Führung. Die Partei von Ministerpräsident Boris Rhein kommt in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Befragung der Forschungsgruppe Wahlen bei der "Sonntagsfrage" wie in der Vorwoche auf einen Wert von 32 Prozent. Auch bei den anderen Parteien gibt es demnach keine Veränderung: Grüne und SPD stehen laut Umfrage weiterhin bei 17 Prozent und die AfD bei 16 Prozent. Die FDP müsste mit 5 Prozent um den Einzug in den Landtag zittern, die Linke wäre mit unverändert 3 Prozent nicht in Wiesbaden vertreten.