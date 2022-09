Angesichts der Gasknappheit durch den Ukraine-Krieg suchen Agrarexperten in Hessen nach Alternativen zur Erzeugung von Biogas. Bisher wird dieses vor allem aus Maissilage, Gülle und Mist hergestellt und zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt. Doch künftig könnten auch bisher weniger gebräuchliche Energiepflanzen an Bedeutung gewinnen: So baut der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen seit einiger Zeit auf Demonstrationsflächen in Bad Hersfeld auch Hirse und die aus Nordamerika stammende Durchwachsene Silphie an - mit zufriedenstellenden Ergebnissen, wie die Experten berichten. Gerade die Durchwachsene Silphie könnte nach ihrer Einschätzung auch einen Beitrag zur biologischen Vielfalt leisten.