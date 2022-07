Lebensmittelkontrolleure sind in einer Frankfurter Metzgerei auf Ekel-Fleisch gestoßen. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes hätten am Mittwoch trocken gereiftes Rindfleisch - so genanntes Dry Aged Beef - unter die Lupe genommen und darin Fliegenlarven entdeckt, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Bereits zuvor sei der Betrieb wegen verschiedener Mängel aufgefallen. Den Betreiber erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.