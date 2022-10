Der nationale Marathon-Meister Hendrik Pfeiffer ist beim Frankfurt-Marathon als bester deutscher Läufer auf den siebten Platz gerannt. In 2:11:28 Stunden verpasste der 29-jährige Wattenscheider am Sonntag die Norm für die die Weltmeisterschaft 2023 in Budapest (2:09:40 Stunden) klar. Der in Eritrea geborene eingebürgerte Filimon Abraham (Regensburg) musste auch den zweiten Marathon seiner Karriere vorzeitig abbrechen. Bereits beim Debüt im Frühjahr in Hamburg gab er auf.