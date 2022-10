Für Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger (46) ist ihr jüngst veröffentlichtes Kinderbuch "Mein Name" eine Hommage an ihre Kindheit. Die Arbeit an dem Buch habe sie stark an ihre Zeit als Kind im niedersächsischen Algermissen erinnert. "Ich merke, je älter ich werde, wie sehr ich wieder zurück zu meinen deutschen Wurzeln möchte", sagte die Schauspielerin ("Troja", "Inglorious Bastards") am Samstag auf dem "Blauen Sofa" der Frankfurter Buchmesse. Es sei ihr wichtig, dass ihre Tochter dieselben Werte zu schätzen weiß, die ihr damals von ihren Eltern erklärt wurden. Ein längerer Aufenthalt im Ausland bringe Menschen schnell dazu, die eigenen Wurzeln zu verdrängen, sagte Kruger.