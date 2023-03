Camila Alves McConaughey (41), Ehefrau von Oscar-Preisträger Matthew McConaughey (53), hat die Erlebnisse des Paares auf einem Lufthansa-Flug mit heftigen Turbulenzen geschildert. Sie postete am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram ein kurzes Video von dem "Chaos" an Bord der Maschine. Alles sei durch die Luft geflogen, schrieb sie dazu, die Aufnahmen zeigen auf dem Boden des Flugzeugs verstreute Servietten und Essensreste. Ihr sei gesagt worden, dass die Maschine fast 4000 Fuß (mehr als 1200 Meter) abgesackt sei, schrieb die Partnerin des Hollywood-Stars, der mit in dem Flugzeug saß.

Camila Alves McConaughey (41), Ehefrau von Oscar-Preisträger Matthew McConaughey (53), hat die Erlebnisse des Paares auf einem Lufthansa-Flug mit heftigen Turbulenzen geschildert. Sie postete am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram ein kurzes Video von dem "Chaos" an Bord der Maschine. Alles sei durch die Luft geflogen, schrieb sie dazu, die Aufnahmen zeigen auf dem Boden des Flugzeugs verstreute Servietten und Essensreste. Ihr sei gesagt worden, dass die Maschine fast 4000 Fuß (mehr als 1200 Meter) abgesackt sei, schrieb die Partnerin des Hollywood-Stars, der mit in dem Flugzeug saß.

Das Ex-Model befand sich am Mittwochabend auf einem Lufthansa-Flug von Austin (US-Bundesstaat Texas) nach Frankfurt, doch wegen der erheblichen Turbulenzen landete Flug LH469 außerplanmäßig in Washington. Sieben Passagiere in dem Flugzeug seien leicht verletzt worden, teilte eine Unternehmenssprecherin mit.

Sie und ihr Mann hätten es nach der Landung in Washington und dem Einchecken in ein Hotel gerade noch in die Hotelbar geschafft, ließ Camila Alves McConaughey ihre Follower wissen. Auf Instagram-Story postete sie ein weiteres Video, auf dem sie mit besorgter Mine in die Kamera spricht. Sie sei nun auf der Weiterreise und der Pilot habe wieder vor Turbulenzen gewarnt.

Der in Texas geborene Oscar-Preisträger Matthew McConaughey ("Dallas Buyers Club") und die gebürtige Brasilianerin sind seit 2012 miteinander verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.

Camila Alves McConaughey auf Instagram NBC People TMZ.com