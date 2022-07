Sängerin Namika («Je ne parle pas français») handwerkelt auch mal gerne. Ihr letztes Werk sei eine Holzwand aus Paneelen gewesen, sagte die 30-Jährige dem privaten Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. «Ich habe mich gefühlt wie Bob der Baumeister.» Sie liebe es zwar zu verreisen, habe sich ihr Zuhause mittlerweile auch so eingerichtet, dass sie sich sehr wohl fühle. «Es ist wie eine Oase, ich bin handwerklich ein bisschen begabt, und was ich nicht kann, versuche ich mir durch Tutorials anzueignen.»