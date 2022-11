Wegen des Brandes eines Lastwagens ist die Autobahn 3 zwischen Bad Camberg und Limburg-Süd (Kreis Limburg-Weilburg) in Fahrtrichtung Limburg gesperrt. Die Sperrung solle noch bis circa 7.30 Uhr am Donnerstagmorgen andauern, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Wiesbaden. Der Lastwagen müsse noch abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Trotz der eingerichteten Umleitung sei mit Stau zu rechnen. Der Lastwagen fing nach ersten Erkenntnissen wegen eines technischen Defekts an zu brennen. Es gab keine Verletzten.