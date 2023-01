Eine betrunkene Frau hat im Landkreis Limburg-Weilburg in einem Supermarkt randaliert und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bedrohte die Frau bei dem Vorfall in Brechener Ortsteil Niederbrechen am Samstagvormittag auch Menschen mit einer Waffe. Diese habe sich später als täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe erwiesen. Die Frau sei festgenommen worden.

Mitarbeiter des Supermarktes hatten die Polizei verständigt, weil die Frau in den Verkaufsräumen unter anderem Flaschen zerstörte. Die Streife habe daraufhin bei der Anfahrt an einer Tankstelle eine Frau bemerkt, die eine Waffe in der Hand gehalten und auf das Verkaufsgebäude der Tankstelle gezielt habe. Die Beamten nahmen die Frau fest und stellten die täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe sicher.

Ermittlungen in der Tankstelle ergaben dann, dass die 30-Jährige zuvor auch dort im Kassenbereich Menschen bedroht habe. In dem Supermarkt habe die Frau zudem ein Regal umgeworfen. Ein Atemalkoholtest sei bei ihr nicht möglich gewesen, sie sei jedoch offensichtlich stark betrunken gewesen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 30-Jährige wegen ihrer psychischen Verfassung in eine Fachklinik gebracht.