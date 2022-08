Ohne Beute sind zwei Räuber nach einem Überfall auf eine Bank in Langendernbach (Kreis Limburg-Weilburg) wieder abgezogen. Wie die Polizei mitteilte, betrat das Duo am späten Dienstagnachmittag die Filiale und bedrohte eine 57-jährige Bankbedienstete mit einer Pistole. Weil die Kassiererin den beiden Männern wegen technischer Vorkehrungen in der Bank aber auf die Schnelle kein Geld aushändigen konnte, flüchteten die beiden ohne Beute. Die Bankangestellte blieb unverletzt.