Bei einem Nachbarschaftsstreit in Runkel im Landkreis Limburg-Weilburg hat ein Mann seinen 68-jährigen Nachbarn mit einer Eisenstange geschlagen. Der 68-Jährige habe Verletzungen am Rücken erlitten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Nachbarn seien in der Vergangenheit schon öfter aneinandergeraten.