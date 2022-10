Nach einer rund 70 Kilometer langen Verfolgungsjagd über mehrere Autobahnen in Hessen ist ein Autofahrer auf der A3 bei Limburg festgenommen worden. Der 40-Jährige sei zuvor mit dem Wagen gegen eine Schutzplanke geprallt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Bei dem Einsatz am Samstagvormittag wurden zwei Polizisten leicht verletzt.