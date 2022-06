Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr haben an einem Badesee bei Mengerskirchen (Landkreis Limburg-Weilburg) nach einem 79 Jahre alten Mann gesucht. Der Rentner sei mit seinem Sohn dort zum Schwimmen gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Zeugin habe beobachtet, dass der Mann unter Wasser geriet und verständigte die Rettungskräfte. Eine Suche blieb jedoch erfolglos. Auch Taucher konnten den Mann nicht finden. Der See wurde abgesperrt. Die Suche soll am Freitag fortgesetzt werden.