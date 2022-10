Ehrengast Spanien will mit einer rund 200-köpfigen Delegation zur Frankfurter Buchmesse (19. bis 23. Oktober) reisen. Das spanische Königspaar will die Messe am 18. Oktober eröffnen. Die Autoren Irene Vallejo und Antonio Muñoz Molina halten die literarischen Festreden. 320 Aussteller aus Spanien präsentieren sich auf der Messe, wie das Organisationsbüro im Vorfeld berichtete.