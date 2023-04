Die Dinosaurier-Skelette im Frankfurter Senckenberg-Museum haben nicht nur Generationen junger Museumsbesucher inspiriert, sondern auch die Berliner Autorin Birgit Borchert: Sie stellte eine junge Forscherin in den Mittelpunkt ihres Romans "Die Senckenberg Saga", der am 28. April erscheint. "Archäologie hat mich schon als Kind fasziniert", sagte die Autorin am Montag in Frankfurt. Als sie sich entschloss, ein Buch über eine starke junge Frau in der Wilhelminischen Zeit zu schreiben, habe sie erkannt: "Paläontologie ist noch nicht so abgegrast."