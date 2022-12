Ein Lkw-Brand hat eine Vollsperrung der vielbefahrenen Autobahn 7 in Hessen ausgelöst. In Brand geraten sei ein mit Autos beladener Sattelauflieger nahe der Anschlussstelle Homberg/Efze, teilte die Polizei in Kassel am Freitag mit. Der Fahrer habe das Führerhaus unverletzt verlassen können. Wegen der Löscharbeiten sei die A7 zunächst in beide Richtungen komplett gesperrt worden. Die Polizei riet, das Gebiet weiträumig zu umfahren.