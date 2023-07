Die Feuerwehr in Gießen ist weiterhin mit dem Löschen eines Brandes im Abfallwirtschaftszentrum beschäftigt. Wie ein Sprecher der Polizei am späten Dienstagabend mitteilte, dauere der Einsatz an. Anwohner sollten weiterhin Fenster und Türen geschlossen halten - "auch wenn das natürlich bei der Hitze blöde ist", sagte der Sprecher. Es seien aber keinerlei giftigen Gase gemessen worden.