In der Nähe der hessischen Ortschaft Hainburg (Kreis Offenbach) ist es erneut zu einem Waldbrand gekommen. Ermittler ordnen das Feuer vom Donnerstagabend einer Serie von Brandstiftungen in dem Gebiet zu, wie ein Sprecher der Polizei in Offenbach am Freitag mitteilte. Diesmal standen rund 2500 Quadratmeter Waldfläche in Flammen, hieß es. Es seien zwei Brandstellen gefunden worden, was dafür spreche, dass der Brand gezielt gelegt wurde.