Die Situation rund um den Waldbrand in der Nähe eines ehemaligen Munitionsdepots im südhessischen Münster hat sich nach Angaben der Feuerwehr etwas beruhigt. Die Einsatzkräfte hätten die Lage unter Kontrolle, das Feuer habe sich nicht weiter ausgebreitet, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. In der Nacht seien zwar Rauch und Glutnester entstanden. Das 25 Hektar große Areal kühle aber langsam ab. Der Einsatz bei Münster (Kreis Darmstadt-Dieburg) werde voraussichtlich bis Freitag andauern.