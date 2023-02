Ein Lottospieler aus Mittelhessen kann sich über einen Millionengewinn freuen. Der Mann aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf habe am Freitag beim Eurojackpot alle fünf Gewinnzahlen sowie eine der beiden Eurozahlen richtig gehabt, teilte Lotto Hessen am Montag in Wiesbaden mit. Dafür gibt es den Angaben zufolge exakt 3.014.279,10 Euro. Der Internettipper sei der vierte Lottomillionär in Hessen seit Jahresbeginn. Er habe europaweit als einziger in der Gewinnklasse zwei im Eurojackpot gewonnen.