Der Betrieb am Frankfurter Flughafen läuft nach Angaben des Betreibers Fraport auch am zweiten Tag der Sommerferien in mehreren Bundesländern ohne erkennbare Probleme. In den Terminals herrsche zwar Hochbetrieb, aber bislang funktioniere alles geordnet, sagte ein Fraport-Sprecher am Sonntag.