Passagiere warten auf dem Flughafen in Frankfurt am Main auf ihren Check-In. Foto

Der Auftakt lief einigermaßen glatt, nun steht Tag zwei des Starts in die Sommerferien am Frankfurter Flughafen an. An den beiden Wochenend-Tagen werden noch mehr Passagiere erwartet als am Freitag. Bleibt das befürchtete Chaos weiter aus?

Nach einem geordneten Auftakt des Urlaubsreiseverkehrs wird auch an diesem Samstag und von Sonntag an ein großer Andrang am Frankfurter Flughafen erwartet. Jeweils bis zu 200.000 Passagiere dürften allein an diesen beiden Tagen am größten deutschen Airport in die Sommerferien abheben, das wären noch einmal rund 20.000 mehr als zu Beginn der Schulferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Freitag.