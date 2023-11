Der Kassel Airport verliert die einzige an dem Regionalflughafen im nordhessischen Calden stationierte Maschine. "Eine Stationierung des Sundair-Flugzeugs in Kassel wurde für den kommenden Sommer nicht geplant", teilte der Geschäftsführer des Airports, Lars Ernst, am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Fluggesellschaft Sundair werde die Stationierung eines Flugzeugs an dem Regionalflughafen für den Sommerflugplan 2024 aufgeben, bestätigte auch ein Sprecher des hessischen Finanzministeriums. Zuvor hatte hessenschau.de darüber berichtet.