Passagiere warten auf dem Flughafen in Frankfurt am Main auf ihren Check-In. Foto

Start in die Ferien: Flughafen erwartet großen Andrang

Luftverkehr

"Schule ist aus!" - heißt es am Freitag. Dann warten für Schülerinnen und Schüler sechs freie Wochen. Familien, die eine Flugreise ab Frankfurt planen, sollten sich auf Wartezeiten einstellen.

Für Hessens Schülerinnen und Schüler steht am heutigen Freitag der letzte Schultag vor den Sommerferien auf dem Stundenplan. Die Kinder und Jugendlichen können sich auf sechs freie Wochen freuen - wenn sie nicht in einem der freiwilligen Lerncamps büffeln müssen. Außerdem gibt es in den großen Ferien spezielle Deutschkurse für Grundschüler oder Schwimmkurse.