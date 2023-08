Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen ist im Urlaubsmonat Juli ein weiteres Stück aus seinem Corona-Tief herausgekommen. Erstmals seit der Corona-Pandemie zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkeuz wieder mehr als sechs Millionen Passagiere, wie er am Freitag in Frankfurt mitteilte. Das waren knapp 20 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und noch gut 13 Prozent weniger als vor der Pandemie im Juli 2019. Damit schreitet die Erholung weiter voran: Im Mai hatte der Rückstand im Vergleich zu 2019 bei 17,5 Prozent gelegen, im Juni noch bei 15,6 Prozent.