Nach dem Warnstreik der Gewerkschaft Verdi müssen Passagiere am Frankfurter Flughafen an diesem Samstag noch mit Verzögerungen und einzelnen Flugstreichungen rechnen. Es werde noch eine Weile dauern, bis sich die Lage normalisiert hat, sagte eine Sprecherin des Betreibers Fraport. Es gebe nach dem Streik vom Freitag einen Rückstau, der abgearbeitet werden müsse. Ob dies im Lauf des Samstags erfolgen könne oder die Auswirkungen des Streiks auch am Sonntag noch zu spüren sein werden, sei noch unklar.