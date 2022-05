Einer Gruppe orthodoxer Juden ist in Frankfurt der Weiterflug nach Budapest verweigert worden. Vorangegangen sei die mehrfache Weigerung einiger Fluggäste auf dem Flug von New York nach Frankfurt, auch nach Aufforderung der Crew, Masken zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus zu tragen, erklärte die Lufthansa am Freitag auf Anfrage. Es habe sich um jüdisch-orthodoxe Reisende gehandelt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Zuvor hatte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Freitag) über den Vorfall vom Mittwoch berichtet.