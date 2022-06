Die Lufthansa Cargo hat ein neues Lager für sensible Kunstwerke in Betrieb genommen. Die Frachttochter der Fluggesellschaft habe bereits am Montag das «ARTcube» in Frankfurt eröffnet und damit die Modernisierung des Luftfrachtzentrums am Hauptsitz fortgesetzt, teilte Lufthansa Cargo am Dienstag mit. Kunden biete man auf 155 Quadratmetern Fläche eine sichere und fachgerechte Lagerung wertvoller Kunstwerke aller Art. Kuratoren und Kunstsammler bekämen beste Bedingungen für ihre Kunstsendungen, sagte Lufthansa-Cargo-Manager Thomas Rohrmeier laut Mitteilung.