Ein 31-jähriger Autofahrer ist auf der Autobahn 66 bei Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) tödlich verunglückt. Er ist am Sonntagmorgen noch an der Unfallstelle gestorben, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er gegen die Mittelleitplanke gestoßen und dann mit seinem Auto über die Fahrbahn geschleudert. Die Autobahn 66 sei bis zum Mittag in eine Fahrtrichtung komplett gesperrt gewesen.