An der Bahnstrecke zwischen Maintal und Hanau-West im Main-Kinzig-Kreis ist es am Sonntag zu mehreren Flächenbränden gekommen. Wahrscheinlich seien die Feuer durch Funkenflug beim Bremsvorgang eines Zuges ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hanau. Auf einer Strecke von zwei bis drei Kilometern hätten sich am Mittag mehrere Brände entzündet, der größte davon auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern. "Das ging teilweise ineinander über", so der Sprecher. Das Feuer drohte demnach, auf Häuser überzugreifen. Dies konnte aber verhindert werden. Gegen 21.00 Uhr seien die Brände unter Kontrolle gewesen.