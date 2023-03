Beim nächtlichen Brand in einem Einfamilienhaus in Bad Soden-Salmünster ist der Polizei zufolge ein Schaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Die 66 Jahre alte Bewohnerin habe sich vor den Flammen unverletzt zu den Nachbarn gerettet, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen am Samstag mit.