Drei Menschen sind am Sonntag bei einem Zusammenstoß von einem Roller mit einem Auto auf der B276 bei Birstein (Main-Kinzig-Kreis) verletzt worden. Die 16 Jahre alte Rollerfahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Sie sei mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Ihre 15 Jahre alte Mitfahrerin und der 55-jährige Autofahrer erlitten ebenfalls Verletzungen.