Eine durchtrennte Gasleitung in Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr verursacht. Eine Passantin hatte am Dienstag einen Gasgeruch an einer Baustelle bemerkt, an der Glasfaserleitungen verlegt wurden, wie die Feuerwehr mitteilte. Zudem habe sie von einem hörbaren Zischen berichtet. Die Feuerwehr bemerkte einen starken Gasaustritt an einer Hauptleitung im Bereich der Baustelle. Das Leck sei nur notdürftig mit Erde gefüllt gewesen. Untersuchungen ergaben, dass die Hauptleitung unter der Straßendecke durchtrennt worden war.

Eine Gaskonzentration wurde auch in einem Keller eines angrenzenden Gebäudes erfasst. Die Feuerwehr brachte einen Menschen in Sicherheit. Es gab eine weiträumige Absperrung. Am Abend sei das Leck provisorisch abgedichtet worden. Am Mittwoch seien umfangreiche Reparaturarbeiten geplant. Die Feuerwehr war bis in die Nacht im Einsatz.

