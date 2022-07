Eine fünfköpfige Familie ist bei einem Autounfall auf der A66 im Main-Kinzig-Kreis verletzt worden - darunter ein siebenjähriger Junge, der per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde. Ein betrunkener Autofahrer hatte am Freitagabend wegen erhöhten Tempos auf der regennassen Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Polizei mitteilte. Der 32-Jährige krachte demnach zwischen den Anschlussstellen Hanau-Nord und Erlensee mit seinem Wagen in das Fahrzeug der Familie. Beide Autos gerieten dadurch ins Schleudern und kamen schwer beschädigt abseits der Fahrbahn zum Stehen.