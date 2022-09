Nach dem Absturz eines Segelflugzeuges auf dem Flugplatz in Gelnhausen erhoffen sich die Ermittler von einer Obduktion Aufschluss über die Todesursache des Piloten. Ob und wann diese stattfinden werde, entscheide sich voraussichtlich noch am (heutigen) Dienstag, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau. Ersten Ermittlungen zufolge hat sich das Flugzeug am Vortag in einem Baum verfangen - wie es dazu kam, war zunächst unklar. Der 81-jährige Pilot war ums Leben gekommen. Nach Angaben der Sprecherin ereignete sich der Unfall beim Start. Auch Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung waren an der Absturzstelle im Einsatz.