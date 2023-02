In Hanau hat am Sonntagabend eine Lagerhalle gebrannt. Durch das Feuer im Stadtteil Steinheim sei ein geschätzter Sachschaden von knapp 100.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Durch die Hitze und den Ruß waren auch Autos und technische Geräte innerhalb der privat betriebenen Halle von dem Feuer betroffen. Verletzt wurde niemand. Außerhalb der Lagerhalle kam es zu keinen weiteren Schäden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten mehrere Stunden. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.